Cenk Küpeli'den Demet Şener'e 1 milyonluk hediye!

Cenk Küpeli'nin ailesi geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozmuştu. Küpeli'nin ailesinin söyledikleri Demet Şener'i 'istanmeyen gelin' ilan etmişti. Cenk Küpeli'den eşine moral hediyesi geldi.Cenk Küpeli eşi Demet Şener'e 1 milyon TL değerinde bir cip hediye etti. Şener, geçtiğimiz gün Bebek'te yeni hediyesiyle görüntülendi. Arabanın plakasının 'Küpeli'nin sessiz harfleri olması dikkatleri çekti.