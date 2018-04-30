Cem Yılmaz’ın şikayetine takipsizlik kararı

Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'da yer alan bir sahnede sigara içerek, sigara yasağını ihlal ettiği ve özendirdiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Yılmaz da Kural'dan şikâyetçi oldu.

Magazin - 30.04.2018 13:43
Cem Yılmaz’ın şikayetine takipsizlik kararı
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Cem Yılmaz, şikayet dilekçesinde iddiaların iftira niteliği taşıdığını, şeref ve saygınlığının zedelendiğini belirterek Prof. Dr. Orhan Kural'ın cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, Yılmaz'ın şikâyeti sonrası başlatılan soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

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Kararda, Kural'ın şikâyet etme hakkını kullandığı belirtilerek, sözlerinin kaba ve sert olduğu, eleştiri niteliğinde kaldığı kaydedildi. (Kaynak: sabah.com.tr)

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