Cem Yılmaz’ın şikayetine takipsizlik kararı

Magazin - 30.04.2018 13:43

"Badi Ekrem" pozu olay oldu!

Cem Yılmaz yeni yaşını eski eşiyle kutladı!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Cem Yılmaz, şikayet dilekçesinde iddiaların iftira niteliği taşıdığını, şeref ve saygınlığının zedelendiğini belirterek Prof. Dr. Orhan Kural'ın cezalandırılmasını istedi.Savcılık, Yılmaz'ın şikâyeti sonrası başlatılan soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.Kararda, Kural'ın şikâyet etme hakkını kullandığı belirtilerek, sözlerinin kaba ve sert olduğu, eleştiri niteliğinde kaldığı kaydedildi. (Kaynak: sabah.com.tr)