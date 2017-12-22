Cem Yılmaz'ın partisine ünlüler akını!

Dün gecce Cem Yılmaz yeni yıl partisi düzenledi.

Magazin - 22.12.2017 09:47
Cem Yılmaz'ın partisine ünlüler akını!
ArifV216 filmiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Cem Yılmaz, dün gecce yeni yıl partisi düzenledi. 48 yıl önceye gidilen partide Deniz Akkaya'nın kıyafeti gecceye damga vurdu. Cem Yılmaz'ın partisine adeta ünlüler akın etti. Stil danışmanı Umut Eker, Deniz Akkaya, Selin Türkmen, Ahu Yağtu, Ozan Güven ve bir çok ismin katıldığı partiye genç youtuberlarda davet edildi. Youtuber Orkun Işıtmak ve Yusuk Aktaş'da gecceye katılanlardan...

Cem Yılmaz'ın partisine ünlüler akını!
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