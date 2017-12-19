Cem Yılmaz'ı gururlandıran olay!

Yeni filmi Arif V 216'nın vizyona girmesi için geri sayıma başlayan Cem Yılmaz, bir takipçisinin filme yaptığı alternatif afişi sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin - 20.12.2017 01:00
Cem Yılmaz'ı gururlandıran olay!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V 216, 5 Ocak'ta vizyona girecek.

Arif V 216'da ilginç detay! Cem Yılmaz'ın takipçisi fark etti!

Arif V 216'da ilginç detay! Cem Yılmaz'ın takipçisi fark etti!



Yılmaz'ın Emre Karacan adlı bir takipçisi, filme alternatif bir afiş hazırladı ve afişi ünlü komedyene gönderdi.

Yalın, Cem Yılmaz'a cevap verdi!

Yalın, Cem Yılmaz'a cevap verdi!



Cem Yılmaz, afişi Twitter'dan paylaşarak Emre Karacan adlı takipçisini filmin galasına davet etti.

Cem Yılmaz: Tarkan'ın getir götür işlerini yapıyorum

Cem Yılmaz: Tarkan'ın getir götür işlerini yapıyorum



Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından "Böyle güzel insanlarla gurur duyuyorum. Emre Karacan alternatif Arif V 216 afişi tasarlamış.. Ocak 4'de İstanbul'daysan seni Arif V 216 kardeşlerlerimle filmi izlemeye davet ediyorum Emre Karacan" paylaşımını yaparak takipçisine teşekkür etti.

Cem Yılmaz'dan 'Arif V 216' sürprizi!

Cem Yılmaz'dan 'Arif V 216' sürprizi!



Cem Yılmaz'a 'Mega' destek!

Cem Yılmaz'a 'Mega' destek!



Cem Yılmaz'dan Tarkan sürprizi!

Cem Yılmaz'dan Tarkan sürprizi!



Cem Yılmaz, Arif V 216'nın merak edilenlerini anlattı!

Cem Yılmaz, Arif V 216'nın merak edilenlerini anlattı!
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