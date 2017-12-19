Cem Yılmaz'ı gururlandıran olay!

Magazin - 20.12.2017 01:00

Arif V 216'da ilginç detay! Cem Yılmaz'ın takipçisi fark etti!

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Cem Yılmaz, Arif V 216'nın merak edilenlerini anlattı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V 216, 5 Ocak'ta vizyona girecek.Yılmaz'ın Emre Karacan adlı bir takipçisi, filme alternatif bir afiş hazırladı ve afişi ünlü komedyene gönderdi.Cem Yılmaz, afişi Twitter'dan paylaşarak Emre Karacan adlı takipçisini filmin galasına davet etti.Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından "Böyle güzel insanlarla gurur duyuyorum. Emre Karacan alternatif Arif V 216 afişi tasarlamış.. Ocak 4'de İstanbul'daysan seni Arif V 216 kardeşlerlerimle filmi izlemeye davet ediyorum Emre Karacan" paylaşımını yaparak takipçisine teşekkür etti.