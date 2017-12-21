Cem Yılmaz'dan Yeşilçam sürprizi

Arif V 216’nın sürpriz karakterleri filmin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Yeşilçam yıldızlarını bir araya getiren büyük yapımın karakterleri tanıtıldı.

Magazin - 21.12.2017 17:13
Cem Yılmaz'dan Yeşilçam sürprizi
Arif V 216 son yılların Türk Sineması’ndaki en geniş kadrolu yapımlarından biri olarak dikkati çekiyor. Yeşilçam’a damgasını vuran oyuncular Arif V 216 ile beyazperdede yeniden canlanıyor.


Arif V 216’nın sürpriz karakterleri filmin sosyal medya hesaplarında yayınlanan afişlerle yüzünü gösterdi. 5 Ocak’ta vizyona girecek olan yapımda Ajda Pekkan, Filiz Akın, Sadri Alışık, Ayhan Işık, Zeki Müren gibi unutulmayan yıldızlar da beyazperdede yeniden izleyici ile buluşacak.


Filmde Pervin karakterini canlandıran Ahu Yağtu, rolüyle geçmiş dönemin kötü ve kadın karakterlerini aratmayacak. Çağlar Çorumlu Zeki Müren, Zeynep Farah Abdullah Ajda Pekkan, Maria Anastasiyeva Filiz Akın, Murat Arkın ise babası Cüneyt Arkın karakterine hayat verecek.


Arif V 216’nın sürprizlerinden biri de Türk Sineması’nın iki önemli ismi Sadri Alışık ve Ayhan Işık olacak. Sadri Alışık’ı Mert Fırat, Ayhan Işık’ı ise Şükrü Özyıldız canlandıracak.


Film, Nu Look ve CMYLMZ Fikir Sanat yapımcılığında, Arçelik ana sponsorluğunda 5 Ocak 2018 tarihinde vizyona girecek.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
  • Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
  • Miray Daner'den flaş karar!
  • Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
  • Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
  • Gala için kampa girdi! Hedefi...
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Eski eşten yeni aşka şok yorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...