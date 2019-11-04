Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması!

Serenay Sarıkaya'ya Cem Yılmaz-Defne Samyeli sorusu!
Çareyi dava açmakta buldu!
Bunun üzerine Serenay Sarıkaya, Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın sunucuları Ece Erken ile Bircan Bali'ye yaptıkları yorumlar sebebiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı iddialarını da kesin bir dille yalanladı.
Cem Yılmaz da konuştu!
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cem Yılmaz da sessizliğini bozdu. 46 yaşındaki oyuncu, muhabirin "Defne Hanım'dan ayrıldınız. İsminiz Serenay Sarıkaya ile anılıyor" sözlerine, "Hayır, bu haberlerin gerçekliği yoktur" karşılığını verdi.
Cem Yılmaz şaştı kaldı: "Afişi nereden arakladın?"