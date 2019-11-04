Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması!

Serenay Sarıkaya'ya Cem Yılmaz-Defne Samyeli sorusu!

Cem Yılmaz şaştı kaldı: "Afişi nereden arakladın?"

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın ayrılığının ardından ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı yönünde haberler basında yer almıştı. Konu Serenay Sarıkaya'ya sorulmuş, fakat cevap alınamamıştı. Bunun üzerine iddiaların ardı arkası kesilmedi.Bunun üzerine Serenay Sarıkaya, Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın sunucuları Ece Erken ile Bircan Bali'ye yaptıkları yorumlar sebebiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı iddialarını da kesin bir dille yalanladı.Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cem Yılmaz da sessizliğini bozdu. 46 yaşındaki oyuncu, muhabirin "Defne Hanım'dan ayrıldınız. İsminiz Serenay Sarıkaya ile anılıyor" sözlerine, "Hayır, bu haberlerin gerçekliği yoktur" karşılığını verdi.