Cem Yılmaz'dan 'Arif V 216' sürprizi!

Cem Yılmaz, yeni filmi Arif V 216 ile ilgili sürprizlerine devam ediyor. Cem Yılmaz, bu kez de sosyal medya hesabından filmin afişini paylaştı.

Sinema - 08.12.2017 21:10
Cem Yılmaz'dan 'Arif V 216' sürprizi!
Komedyen Cem Yılmaz, senaryosunu kendisinin yazdığı Arif V 216'nın afişini sosyal medya hesabından yayınladı.

Cem Yılmaz'a 'Mega' destek!

Cem Yılmaz'a 'Mega' destek!



Cem Yılmaz, "V afiş..." notuyla filmin afişini paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptı.

İşte o afiş:


Cem Yılmaz'dan Tarkan sürprizi!

Cem Yılmaz'dan Tarkan sürprizi!



Başrolünü Ozan Güven’le Cem Yılmaz’ın paylaşacağı ve kadrosunda Özge Özberk, Mustafa Sandal, Seda Bakan, Mert Fırat, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Özgür Emre Yıldırım, Farah Zeynep Abdullah ve Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz, Ahu Yağtu, Duygu Demirkol, Kerem Alışık'ın yer aldığı "Arif V 216", 5 Ocak 2018′de vizyona girecek.

Cem Yılmaz, Arif V 216'nın merak edilenlerini anlattı!

Cem Yılmaz, Arif V 216'nın merak edilenlerini anlattı!



Yaklaşık 13 haftada İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekimleri gerçekleştirilen Arif V 216 filmi, CMYLMZ Fikir Sanat Yapımevi'nin prodüksiyonuyla 150 kişilik bir teknik ekiple gerçekleştirilmişti.

13 hafta süren çekimler boyunca İstanbul'un güncel ve tarihi, doğal dokusu dekor olarak kullanılmıştı. Çekimler Yeniköy, Sirkeci, Çerkezköy, Büyükada gibi mekanlarda tamamlanırken bu semtlerin yanı sıra Ümraniye Platoları ve Beykoz Kundura platoları da Arif V 216'ya ev sahipliği yapmıştı. Çekimler, 5 bine yakın yardımcı oyuncu kadrosuyla tamamlanmıştı.

Cem Yılmaz, Arif V 216’nın çekimlerini tamamladı

Cem Yılmaz, Arif V 216’nın çekimlerini tamamladı
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