Cem Yılmaz yeni yaşını eski eşiyle kutladı!

Geçtiğimiz günlerde 47 yaşına giren Cem Yılmaz, yeni yaşını önceki akşam eski aşkı Ahu Yağtu ile kutladı.

Magazin - 26.04.2018 21:00
Cem Yılmaz yeni yaşını eski eşiyle kutladı!
Aralık 2013'te Ahu Yağtu ile anlaşmalı olarak boşanan Cem Yılmaz, önceki akşam Etiler'de bir restaurantta Ahu Yağtu ile baş başa yemek yedi. İkili restaurant çıkışı birlikte görüntülenmedi.


Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli ile adı aşk dedikodularına karışan Cem Yılmaz restoran çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Ünlü komedyen verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyor. Cem Yılmaz, kilo verdiği haberleri hakkında: "Abartıldığı kadar kilo vermedim, ancak iyiyim." dedi. Yılmaz, Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili sorulara ise “aşk hayatımda bu sene de bir değişiklik yapmayacağım” dedi. “Yakışırsınız” diyenlere teşekkür ederek karşılık verdi. “Neden kısa cevaplar veriyorsunuz?” sorusuna da “uzun metrajı sinemada seviyorum” diye espri yaptı.


Sürpriz yakınlaşma!

Sürpriz yakınlaşma!
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