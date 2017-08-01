Cem Yılmaz sosyal medyayı bırakamadı!

Magazin - 01 Ağustos 2017 14:49

Cem Yılmaz 18 Temmuz'da yaptığı paylaşımda sosyal medyayı bıraktığını açıklamış, Twitter ve Instagram hesaplarımdaki yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecralarda paylaşım yapmayı bırakıyorum. Hepinize de tavsiye ederim" demişti. Fakat kendi tavsiyesine kendisi uymadı. Önce yeni filminin sponsoruyla alakalı bir paylaşımda bulunan ünlü komedyen ardından da "Repo" notu ile teknede çekilmiş bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Cem Yılmaz'ın bu gönderilerini yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.