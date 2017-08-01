Cem Yılmaz 18 Temmuz'da yaptığı paylaşımda sosyal medyayı bıraktığını açıklamış, Twitter ve Instagram hesaplarımdaki yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecralarda paylaşım yapmayı bırakıyorum. Hepinize de tavsiye ederim" demişti. Fakat kendi tavsiyesine kendisi uymadı. Önce yeni filminin sponsoruyla alakalı bir paylaşımda bulunan ünlü komedyen ardından da "Repo" notu ile teknede çekilmiş bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Cem Yılmaz'ın bu gönderilerini yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.
Cem Yılmaz sosyal medyayı kapattı, aşk ortaya çıktı!
Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'ın takipçilerine çağrı!
Cem Yılmaz sosyal medyayı bıraktı!
Cem Yılmaz sosyal medyayı bırakamadı!
Cem Yılmaz "Paylaşım yapmayı bırakıyorum" dediği Instagram hesabından paylaşımlara devam ediyor.Magazin - 01 Ağustos 2017 14:49
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Cem Yılmaz
MAGAZİN HABERLERİ
- Hadise'den kardeşine: İyi ki doğdun prenses...
- Dilan Deniz'in hayali gerçek oldu!
- Fahriye Evcen photoshop kurbanı oldu!
- Demet Şener takipçisini fena bozdu!
- 3 Adam'ın yerine Eser West mi geliyor? İşte Acun Ilıcalı'nın yeni projesi...
- Aslıhan Güner ve Mert Kılıç'ın tatili!
- Victoria's Secret meleklerine en yakın arkadaş sürprizi!
- İşte yaz dizilerinden yayından kalkacak ilk dizi...
- İşte magazinde öne çıkan isimler!
- İşte Gizem Karaca'nın düğün tarihi!