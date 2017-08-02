Cem Yılmaz oğlu Kemal'in doğum gününü kutladı

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladılar.

Magazin - 02 Ağustos 2017 22:00
Şu sıralar yeni filmi "Arif V 216"nın çekimleriyle uğraşan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 5 yaşına giren oğlu Kemal'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Oğlu Kemal'in küçüklük fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, altına da "Kemal oğlum 5 yaşında!" notunu düştü.


Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu da sosyal medya hesabı Instagram'dan oğlu Kemal ile çekildikleri bir fotoğraf paylaşarak altına şunları yazdı:

"Benim tatli oğlum. iyi ki doğdun iyi ki varsın. Beni annen olarak seçtiğin için çok mutluyum, sayende o kadar çok şey öğrenip o kadar güzel duygular yaşadık ki beraber... Ne mutlu bize! Sağlıkla huzurla mutlulukla mis gibi bir yaş diliyorum senin için... Seni çoook seviyorum."

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu
  • Grup Hepsi'nin 'Yasemin'i şimdi ne yapıyor?
  • Asena Atalay'dan dans show
  • HBO 'hack'lendi! Game of Thrones'un senaryosu çalındı
  • Aziz Yıldırım'ın trafikteki küfürlü kavgası

Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ

  • Yeni hayatına böyle adapte oldu!
  • Grup Hepsi'nin 'Yasemin'iydi!
  • Kım Kardashıan'dan cesur tercih!
  • Zeynep Aydemir kına geccesi yaptı!
  • Seda Sayan şekilden şekile girdi!
  • Caner Erkin eşiyle hasret giderdi!
  • Zehra Çilingiroğlu kararını verdi!
  • Demet Akalın, Berkay'a kızdı!
  • Ünlü çiftin zorunlu ayrılığı!
  • Şensoy aldığı kilolarla şaşırttı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Demet Akalın'ı terleten sorular!
  • Armağan Çağlayan'ın o sözleri İrem Derici'ye mi?
  • Görüntülenince tehdit etti!
  • Yeni baba Berkay'dan sitem dolu mesaj!
  • İrem Derici'den mesaj var!
  • İşte yaz dizilerinden yayından kalkacak ilk dizi...
  • Kenan Ece ve Canan Ergüder'in aşk tatili!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?