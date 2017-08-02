Şu sıralar yeni filmi "Arif V 216"nın çekimleriyle uğraşan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 5 yaşına giren oğlu Kemal'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
Oğlu Kemal'in küçüklük fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, altına da "Kemal oğlum 5 yaşında!" notunu düştü.
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu da sosyal medya hesabı Instagram'dan oğlu Kemal ile çekildikleri bir fotoğraf paylaşarak altına şunları yazdı:
"Benim tatli oğlum. iyi ki doğdun iyi ki varsın. Beni annen olarak seçtiğin için çok mutluyum, sayende o kadar çok şey öğrenip o kadar güzel duygular yaşadık ki beraber... Ne mutlu bize! Sağlıkla huzurla mutlulukla mis gibi bir yaş diliyorum senin için... Seni çoook seviyorum."
Cem Yılmaz oğlu Kemal'in doğum gününü kutladı
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladılar.Magazin - 02 Ağustos 2017 22:00
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Bağlantılar: Cem Yılmaz, Arif V 216, Ahu Yağtu
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