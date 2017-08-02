Cem Yılmaz oğlu Kemal'in doğum gününü kutladı

Magazin - 02 Ağustos 2017 22:00

Şu sıralar yeni filmi "Arif V 216"nın çekimleriyle uğraşan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 5 yaşına giren oğlu Kemal'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı.Oğlu Kemal'in küçüklük fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, altına da "Kemal oğlum 5 yaşında!" notunu düştü.Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu da sosyal medya hesabı Instagram'dan oğlu Kemal ile çekildikleri bir fotoğraf paylaşarak altına şunları yazdı:"Benim tatli oğlum. iyi ki doğdun iyi ki varsın. Beni annen olarak seçtiğin için çok mutluyum, sayende o kadar çok şey öğrenip o kadar güzel duygular yaşadık ki beraber... Ne mutlu bize! Sağlıkla huzurla mutlulukla mis gibi bir yaş diliyorum senin için... Seni çoook seviyorum."