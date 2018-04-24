Cem Yılmaz eridi! 4 ayda 17 kiloyu nasıl verdi?

Magazin - 24.04.2018 09:42

Son günlerde oldukça zayıflayan Cem Yılmaz son görüntüsüyle görenleri şaşırttı. Arif V 216'nın çekimleri sırasında oldukça kilo alan Cem Yılmaz filmin vizyona girmesinin ardından 4 ayda 17 kilo verdi. Fazla kilolarından rahatsız olan komedyen bir diyetisyen ve spor eğitmeni ile çalışmaya başladı. Çalışmasının karşılığını da fazlasıyla aldı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: