Son günlerde oldukça zayıflayan Cem Yılmaz son görüntüsüyle görenleri şaşırttı. Arif V 216'nın çekimleri sırasında oldukça kilo alan Cem Yılmaz filmin vizyona girmesinin ardından 4 ayda 17 kilo verdi. Fazla kilolarından rahatsız olan komedyen bir diyetisyen ve spor eğitmeni ile çalışmaya başladı. Çalışmasının karşılığını da fazlasıyla aldı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Cem Yılmaz eridi! 4 ayda 17 kiloyu nasıl verdi?
4 ayda 17 kilo veren Cem Yılmaz'ın son görüntüsü şaşırtıyor. Ünlü komedyen diyet ve sporla kilo vermeye devam ediyor.Magazin - 24.04.2018 09:42
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