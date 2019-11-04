Cem Yılmaz, Ankaralılar'ı kahkahaya boğdu!

Bu yıl 1-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankaralılarla buluşacak olan “5. Ankara Uluslararası Komedi Festivali” 1 Kasım Cuma akşamı ATO Congresium’da Cem Yılmaz’ın “Diamond Elit Platinum Plus” adlı gösterisiyle kapılarını açtı. 3 bin kişilik salonu ağzına kadar dolduran Ankaralılar, ünlü komedyenin esprileriyle kahkaya boğuldu.Gösterinin sonunda festivalin sanat yönetmenliğini üstlenen usta mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu’nu sahneye davet eden Cem Yılmaz, Ankara’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Özdemiroğlu’na daveti için teşekkür etti. Cem Yılmaz’a plaket takdim eden Özdemiroğlu ise “Ankara’yı güler yüzlü bir başkent haline getirmek için 4 yıldır bu festivali yapıyoruz. Beşinci yılımızda ise Cem taçlandırdı. Nasreddin Hoca’ya yetişemedik ama Cem Yılmaz burada” dedi.