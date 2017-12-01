Her yıl başarılı ve özgün çalışmalarıyla sektörün gelişimine katkıda bulunan kişi ve kurumlarının ödüllendirildiği sektörün en prestijli ödülleri olan “Perakende Güneşi Ödülleri” 30 Kasım Perşembe günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen törende sahiplerini buldu.
Perakende sektörüne yönelik etkinlikleri ile fark yaratan, katma değer sağlayan ve sektörü aynı çatı altında toplayan Perakende Günleri “Perakende Güneşi Ödülleri” ile sona erdi. Perakende Güneşi Ödülleri’nin en önemli ödüllerinden olan ve öncü çalışmalarla sektöre imzasını atmış saygın, başarılı sektör liderlerine verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi ise Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem HAKKO oldu.
Düzenlenen törende Yaşam Boyu Başarı ödülünü alan Cem Hakko, konuşmasında ‘’Birçok kez ödül aldım ama bu özel ödül beni çok heyecanlandırdı. Bu ödülün 1.cisini 2004 yılında rahmetli babam, Vitali Hakko almıştı. Aradan çok sene geçti, bugün tekrar buradayız. Bütün bunların olması için çok çalıştık, hayallerimizin arkasından koştuk. Perakende dünyasında en önemli olan şey müşterimizin bu kadar sene bizimle olması. Ve en önemlisi bu hayalleri gerçekleştirmek için çok güçlü bir ekibin olması o nedenle bütün ekibime çok teşekkür ediyorum.’’ dedi
Cem Hakko'ya Yaşam Boyu Onur Ödülü!
Perakende sektörünün en prestijli ödülü kabul edilen “Perakende Güneşi Ödülleri” 30 Kasım 2017 tarihinde sahiplerini buldu. Perakende Güneşi Ödülleri’nde ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko oldu.Sosyete - 01.12.2017 19:08
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