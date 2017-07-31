Cem Belevi'den sevgilisine sürpriz doğum günü partisi!

Sevgilisi Zehra Yılmaz için sürpriz doğum günü partisi düzenleyen Cem Belevi, kiraladığı tekneyle Boğaz’da doyasıya kutlama yaptılar.

Magazin - 01 Ağustos 2017 06:00
Cem Belevi'den sevgilisine sürpriz doğum günü partisi!
Şarkıcı Cem Belevi, sevgilisi Zehra Yılmaz için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Çift, Arnavutköy’de buluşup Belevi’nin kiraladığı tekneyle Boğaz’a açıldı. Arkadaşlarının da katıldığı parti gecce yarısına kadar sürdü.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Cem Belevi, Zehra Yılmaz

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