Şarkıcı Cem Belevi, sevgilisi Zehra Yılmaz için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.
Çift, Arnavutköy’de buluşup Belevi’nin kiraladığı tekneyle Boğaz’a açıldı. Arkadaşlarının da katıldığı parti gecce yarısına kadar sürdü.
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Kaynak: hurriyet.com.tr
Cem Belevi'den sevgilisine sürpriz doğum günü partisi!
Sevgilisi Zehra Yılmaz için sürpriz doğum günü partisi düzenleyen Cem Belevi, kiraladığı tekneyle Boğaz’da doyasıya kutlama yaptılar.Magazin - 01 Ağustos 2017 06:00
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