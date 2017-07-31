Cem Belevi'den sevgilisine sürpriz doğum günü partisi!

Magazin - 01 Ağustos 2017 06:00

Şarkıcı Cem Belevi, sevgilisi Zehra Yılmaz için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.Çift, Arnavutköy’de buluşup Belevi’nin kiraladığı tekneyle Boğaz’a açıldı. Arkadaşlarının da katıldığı parti gecce yarısına kadar sürdü.Kaynak: hurriyet.com.tr