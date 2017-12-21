Celil Nalçakan sitem etti!

Magazin - 21.12.2017 16:39

İlker Kaleli çok sert konuştu!

İlker Kaleli takipten çıkardı!

İlker Kaleli polemiği!

Fenomen dizilerin grubuna adını yazdıran Poyraz Karayel dizisi beyazperdeye taşındığından beri polemiklerle gündeme geliyor. Dizinin devam ettiği sürede ve bittikten sonra da yapım ve oyuncular arasında gerginlik magazin gündemine hep yansımıştı.Filmin çekileceğinden haberi olmadığını söyleyen İlker Kaleli'i dizideki rol arkadaşlarını da sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.Bu yaşanan olaylardan sonra filmin gişesinin kötü gitmesi filmde İlker Kaleli'nin olmamasına bağlayan takipçilerle Celil Nalçakan'la tartıştı.Yaşanan son olaylardan sonra Celil Nalçakan sitemli paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak bugün öğle saatlerinden sonra instagram hikayesine "Olsun biz izleriz" yazarak Poyraz Karayel Küresel Sermaye filmde çektiği fotoğrafını koydu.