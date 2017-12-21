Celil Nalçakan sitem etti!
Poyraz Karayel dizisindeki performansıyla akıllara kazınan oyuncu Celil Nalçakan, son dönemlerde sinema filmi olan Poyraz Karayel Küresel Sermaye filmi nedeniyle yaşadığı polemiklerle gündeme geliyor.
Magazin - 21.12.2017 16:39
Fenomen dizilerin grubuna adını yazdıran Poyraz Karayel dizisi beyazperdeye taşındığından beri polemiklerle gündeme geliyor. Dizinin devam ettiği sürede ve bittikten sonra da yapım ve oyuncular arasında gerginlik magazin gündemine hep yansımıştı.
İlker Kaleli çok sert konuştu!
Filmin çekileceğinden haberi olmadığını söyleyen İlker Kaleli'i dizideki rol arkadaşlarını da sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.
İlker Kaleli takipten çıkardı!
Bu yaşanan olaylardan sonra filmin gişesinin kötü gitmesi filmde İlker Kaleli'nin olmamasına bağlayan takipçilerle Celil Nalçakan'la tartıştı.
İlker Kaleli polemiği!
Yaşanan son olaylardan sonra Celil Nalçakan sitemli paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak bugün öğle saatlerinden sonra instagram hikayesine "Olsun biz izleriz" yazarak Poyraz Karayel Küresel Sermaye filmde çektiği fotoğrafını koydu.
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