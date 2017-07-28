Celeste Barber, ünlülerle böyle dalga geçiyor!

Celeste Barber açtığı Instagram hesabıyla ünlülerin yüz binlerce beğeni alan fotoğraflarının aslında ne kadar sıradan olduğunu kanıtlayan çalışmalara imza atıyor.

Dünya Magazin - 29 Temmuz 2017 04:00
Celeste Barber, ünlülerle böyle dalga geçiyor!
Ünlülerin verdiği pozların aynısını çekilen Celeste, ünlülerin verdiği pozların fazla ciddiye alındığını ve normal hayatta kimsenin bu tip 'şeyler' yapamayacağını savunuyor. Ünlülerin verdiği pozların aynısını çekilen Celeste, ünlülerin verdiği pozların fazla ciddiye alındığını ve normal hayatta kimsenin öyle şeyler yapmayacağını savunuyor. Celeste Barber, verdiği pozları 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşıyor. Barber'in dalga geçtiği en son fotoğraflardan birisi, Beyonce'un oldukça popüler bebek fotoğrafı!

Elindeki imkanlarla çoğu profesyonel çalışma olan ünlü pozlarını taklit etmeye çalışan komedyen birçok takipçisi tarafından oldukça başarılı bulunuyor.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Celeste Barber, Instagram

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