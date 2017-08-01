Kaynak:hurriyet.com.tr
Cefi, Seda Sayan'la görüntülenince "Gücümü göreceksiniz" dedi
Seda Sayan, iki hafta önce Atina’daki bir kulüpte görüntülendiği Yunan şarkıcı Cefi ile önceki gün de İstanbul’da objektife takıldı.Magazin - 01 Ağustos 2017 11:40
İkili, Arnavutköy’deki bir teknede buluşup akşam yemeği yedi. Tekneden indikleri sırada patlayan flaşlar, Cefi’yi sinirlendirdi: “Siz kimsiniz de bizi çekiyorsunuz! Fotoğrafları silmezseniz gücümü göreceksiniz.”
Kaynak:hurriyet.com.tr
Kaynak:hurriyet.com.tr
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