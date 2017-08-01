Cefi, Seda Sayan'la görüntülenince "Gücümü göreceksiniz" dedi

Magazin - 01 Ağustos 2017 11:40

İkili, Arnavutköy’deki bir teknede buluşup akşam yemeği yedi. Tekneden indikleri sırada patlayan flaşlar, Cefi’yi sinirlendirdi: “Siz kimsiniz de bizi çekiyorsunuz! Fotoğrafları silmezseniz gücümü göreceksiniz.”Kaynak:hurriyet.com.tr