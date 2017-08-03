Cefi: Seda Sayan ile çok iyi arkadaşız!

Magazin - 03 Ağustos 2017 19:00

Asıl adı Cafer Tayuk olan şarkıcı Yunanistan'da sahne aldığı zamanlarda yerel halkın kendisine Cafer demelerinin zorlanmasının üzerine yine Yunanistan halkının Cefi adını taktığını ve sahne adı olarak da bunu kullandığını söyledi.Uzun yıllar Yunanistan'da Atina, Selanik, Rodos ve Larisa gibi çeşitli şehirlerde konserler veren Cefi, Kaiti Garbi, Angela Dimitriou, Lefteris, Despina Vandi ve Pantazis olmak üzere ünlü Yunan starlarla da aynı sahneyi paylaştı.Türkiye döndükten sonra müzik kariyerine devam eden Cefi son olarak Seda Sayan ile bir proje için yan yana geldi. Cefi adının aşk dedikodularına karıştığı Seda Sayan ile çok iyi arkadaş olduklarını söyledi. sürprizin de müjdesini vermiş oldu.Cefi ayrıca "Bu aralar Seda Sayan hanımla Greek ve Türkçe şarkılardan oluşan bir albüm hazırlıyoruz" açıklamasında bulunarak yeni