Gülşen ile popçu Ozan Çolakoğlu’nun 11 aylık oğulları Azur Benan şimdiden reklamcıların gözdesi oldu. Posta'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde ünlü bir çocuk bezi markası, oğluyla birlikte reklamlarında oynamaları için Gülşen’e teklif götürmüş. Gülşen, “Oğlumun ortalarda olmasını istemiyorum” diyerek cazip teklifi reddetmiş.
Cazip teklifi Azur için reddetti!
Azur Benan, şimdiden reklamcıların gözdesi oldu. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir çocuk bezi markasının Gülşen'e oğluyla birlikte reklamlarında oynamalarını teklif ettiği ancak Gülşen'in bu teklifi reddettiği iddia edildi.Magazin - 04.12.2017 08:00
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