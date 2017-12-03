Cazip teklifi Azur için reddetti!

Magazin - 04.12.2017 08:00

Gülşen ile popçu Ozan Çolakoğlu’nun 11 aylık oğulları Azur Benan şimdiden reklamcıların gözdesi oldu. Posta'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde ünlü bir çocuk bezi markası, oğluyla birlikte reklamlarında oynamaları için Gülşen’e teklif götürmüş. Gülşen, “Oğlumun ortalarda olmasını istemiyorum” diyerek cazip teklifi reddetmiş.