Çarpıntının sebepleri nelerdir?

Çarpıntının sebepleri nelerdir ve nasıl önüne geçilebilir?

Sağlık - 20.12.2017 15:03

Hiç olmadık anlarda, televizyon izlerken ya da biriyle konuşurken, aniden kalbiniz çarpıp ağzınızda atıyor gibi yükselebilir. Korkutucu ve saliselik bir anda hızla çarpan bu kalp atışları herkesi rahatsız eder. Kalp hastası mıyım, benim neyim var gibi korkutucu düşünceler aklınızı sarar ama kolay kolay kimse de kalkıp bunun için doktora gitmez. Peki, çarpıntının sebepleri nelerdir ve nasıl önüne geçilebilir? Gelin birlikte göz atalım. Kalp çarpıntısı, heyecan, stres, hızlı koşma ya da aşırı kafein tüketiminin bir sonucu olabildiği gibi kalp ritim bozukluğu (aritmi) belirtisi de olabilir. Kalp çarpıntısının hangi durumda tehlikeli olduğu ise kardiyoglar tarafından belirlenmelidir. Memorial Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzmanları kalp çarpıntısının belirtileri ve kalp ritim bozukluklarının tespit ve tedavisi, hakkında bilgi verdi.



Kalp atışınızın normalden daha hızlı veya rahatsızlık verici bir şekilde hissedildiği zamanlarda ‘’kalp çarpıntım var’’ diyebilirsiniz. Kalp hızının üst sınır olan 100’den 140 üstü değerlere çıkması olarak görülen kalp çarpıntısında (taşikardi) en kısa zamanda uzman doktora danışmalısınız.



Kalp Çarpıntısı Hangi Hastalıklara Neden Olur?





Kalp atışlarınızda hızlanma ya da yavaşlama oluyorsa, bazı zamanlarda kalbiniz yerinden çıkacakmış gibi hissediyorsanız kalbinizde ritim bozukluğu olabilir. Sağlıklı erişkinlerde kalp dakikada 60-100 kez atmakta ve bu vurular da belirli bir düzen içinde gerçekleşmektedir. Kişinin normalde kendi kalp vurularını rahatsız edici bir şekilde hissetmesi “aritmi” olarak adlandırılabilir. Örneğin koşarken, merdiven çıkarken, heyecanlandığımızda ya da duygusal stres altındayken kalp atışımızdaki hızlanmayı fark ederiz ancak; kişi hiçbir neden yokken kalp vurularını hissediyorsa bu durum kalpte bir sorun olduğu anlamına gelebilir. Kalpteki yavaşlamalar ileti sisteminde blok göstergesi olabilir ve bunun tedavisi kalıcı kalp pilleri ile yapılırken; kalbin nedensiz hızlanmalarıyla seyreden aritmi tedavisinde ise “radyofrekans ablasyonu” yapılmaktadır.



Eğer ritim bozukluğunuz varsa inme riskine karşı da dikkatli olmalısınız. Atriyal fibrilasyon (AF) yani anormal kalp ritmi ya da aritmi altta kalp kapak hastalıkları gibi başka bir kalp hastalığı yatmasa bile inme riskini 4-5 kat artırabilir. Tüm inmelerin yaklaşık üçte birinin aritmiye bağlı geliştiği görülmektedir. Ayrıca aritmiye bağlı inme daha ağır bir seyir göstermekte ve daha ölümcül olmaktadır. Aritmide yaş ile birlikte inme sıklığı artış göstermektedir. Yaş dışında birçok etken aritmi ile birlikte inme geçirme riskini yükseltir. Örneğin aritmi ile birlikte diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliği, daha önceden inme, geçici iskemik atak veya başka bir damar hastalığı geçirmiş olma öyküsü, kadın cinsiyet gibi durumlar bu riski artıran en önemli risk faktörleridir.



YAZI: Kamuran Akdemir

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