Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni, Ekim ayında çıkan yeni albümü “French Touch”ın tanıtım turnesi kapsamında Türkiye’de ilk kez sahne alacak. Piu Entertainment ve 73 Organizasyon işbirliğiyle ile Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek konserde Carla Bruni, 90’ların klasik şarkılarını yorumladığı “French Touch” albümünden parçaları seslendirecek. İran halısı üzerinde konser vereceği öğrenilen Bruni, aşk şarkılarını piyano, çello ve akordeon eşliğinde söyleyecek.
En son Londra’daki Union Chapel’de geçtiğimiz günlerde konser veren sanatçı, İngiliz müzikseverleri şarkılarıyla adeta büyülemişti. Bugüne kadar 5 albümü yayınlanan Carla Bruni, dünya genelinde 3 milyondan fazla albüm satışına ulaştı. (Kaynak: DHA)
Carla Bruni, İstanbul’a geliyor!
FRANSA'nın eski “First Lady”si, şarkıcı Carla Bruni, yeni albümünün tanıtım konseri için 13 Aralık’ta İstanbul’da konser verecek.Kültür-Sanat - 12.12.2017 15:09
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