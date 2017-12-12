Cansu Taşkın yine olay oldu!

Olayların kraliçesi ünlü model Cansu Taşkın, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği kıyafetle yürekleri ağıza getirdi.

Magazin - 12.12.2017 10:19
Cansu Taşkın yine olay oldu!
Fiziği, sosyal medyadaki paylaşımları ve içerisinde bulunduğu olaylarla sık sık gündeme gelen Cansu Taşkın tercih ettiği elbise ile yürekleri ağıza getirdi. Taşkın, ödül almasa da geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Fiziğini her zamanki gibi ön planda tutan Taşkın, gecenin seksi yıldızı oldu.

Yılmaz Vural'ın Cansu Taşkın'la fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Yılmaz Vural'ın Cansu Taşkın'la fotoğrafı sosyal medyayı salladı!



Geceden fotoğraf paylaşan Taşkın'a yüzlerce yorum yapıldı.

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