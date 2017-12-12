Cansu Taşkın yine olay oldu!

Magazin - 12.12.2017 10:19

Yılmaz Vural'ın Cansu Taşkın'la fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Fiziği, sosyal medyadaki paylaşımları ve içerisinde bulunduğu olaylarla sık sık gündeme gelen Cansu Taşkın tercih ettiği elbise ile yürekleri ağıza getirdi. Taşkın, ödül almasa da geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Fiziğini her zamanki gibi ön planda tutan Taşkın, gecenin seksi yıldızı oldu.Geceden fotoğraf paylaşan Taşkın'a yüzlerce yorum yapıldı.