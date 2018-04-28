Cansu Dere'ye gençlik aşısı!

'Şahsiyet' dizisinde başrolü paylaşan Cansu Dere ile Metin Akdülger'in set dışında sık sık buluştuğu ileri sürüldü. İddialara bakılırsa; iki oyuncu aşkın arifesinde.

Dedikodu - 28.04.2018 16:53
Cansu Dere'ye gençlik aşısı!
Posta Gazetesi'nde yer alan Eylem İpek Şafak'la Benden Duymuş Olmayın köşesinde çok çarpıcı bir aşk haberi yer aldı. Haberde şöyle denildi:

'Şahsiyet’ dizisinin başrol oyuncuları Cansu Dere (37) ve Metin Akdülger (30) samimiyeti ilerletmiş. Setteki yakınlıkları da dikkat çekmeye başlamış. İkili, Cansu Dere’nin Bebek’teki evinde buluşuyormuş. Cansu Dere, “Sadece arkadaşız, birlikte güzel vakit geçiriyoruz” dese de, Metin Akgülder bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyormuş.

Cansu Dere'nin evine hırsız girdi!

Cansu Dere'nin evine hırsız girdi!



Cansu Dere'yi Ece Sükan giydiriyor!

Cansu Dere'yi Ece Sükan giydiriyor!



Cansu Dere'nin acelesi var!

Cansu Dere'nin acelesi var!
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