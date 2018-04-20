Cansu Dere'nin evine hırsız girdi!

Cansu Dere’nin Bebek-Aşiyan’da oturduğu evine hırsız girdi. Değerli takıları çalan hırsızların, oyuncuyu 500 bin TL’nin üzerinde zarara uğrattığı iddia edildi.

Magazin - 20.04.2018 02:23
Cansu Dere'nin evine hırsız girdi!
Puhu TV’de yayınlanan ‘Şahsiyet’ dizisinde Haluk Bilginer’le başrolü üstlenen Cansu Dere’nin evine hırsız girdiği iddia edildi. Erkan Selah’ın, Bebek-Aşiyan’da bulunan evinde kiracı olarak oturan oyuncunun, setteki çalışma saatlerini takip eden hırsızlar, Dere’yi büyük zarara uğrattı. Evinde kasa olmadığı öğrenilen oyuncunun bu hatası, pahalıya patladı. Hırsızların, oyuncunun gerçek takılarını alarak, imitasyon aksesuarlarına, iPad’ine ve bilgisayarına ise dokunmadığı öğrenildi. Dere’nin değerli saatlerinin de çalındığı söyleniyor. Hemen polise başvurarak tutanak tutturan oyuncunun zararının 500 bin TL’nin üzerinde olduğu ve çok üzüldüğü de konuşulanlar arasında... (Kaynak: milliyet.com.tr)

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