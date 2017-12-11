Cansu Dere, 'internet'e transfer oldu!

Magazin - 12.12.2017 01:00

Geçtiğimiz haftalarda Ay Yapım’a girerken görülen ve “Yakında yeni diziye başlıyorum” diyen Cansu Dere’nin projesiyle ilgili bilgiler de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Oyuncu, Ay Yapım’ın Puhutv için çekeceği dizide başrol oynayacak. Dizinin yönetmenliğini Onur Saylak, senaryosunu ise Hakan Günday yazacak.