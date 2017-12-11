Geçtiğimiz haftalarda Ay Yapım’a girerken görülen ve “Yakında yeni diziye başlıyorum” diyen Cansu Dere’nin projesiyle ilgili bilgiler de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Oyuncu, Ay Yapım’ın Puhutv için çekeceği dizide başrol oynayacak. Dizinin yönetmenliğini Onur Saylak, senaryosunu ise Hakan Günday yazacak.
Cansu Dere, 'internet'e transfer oldu!
Geçtiğimiz sezon Anne dizisiyle olay yaratan Cansu Dere'nin yeni projesiyle ilgili bilgiler netleşmeye başladı. Dere, bir internet dizisinde rol alacak.Magazin - 12.12.2017 01:00
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