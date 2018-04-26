Geçtiğimiz aylarda Caner Erkin eski eşi Asena Atalay ile oğlu Çınar için büyük bir mücadele vermeye devam ediyor. Atalay'ın " Çınar'ın babasının evinde odası bile yok " demesi üzerine ortalık iyice kızışmıştı. Ünlü futbolcu eski eşinin dediklerinin doğru olmadığını dile getirmişti.
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Caner Erkin, 7 yaşına basan oğlu Çınar'ın doğum günün kutladı. Beşiktaşlı futbolcu Instagram'dan da oğluyla olan fotoğraflarını paylaşarak, "Canım oğlum 7 oldu .. daha nice yıllara beraber.. huzurla, sağlıkla,dilediğin olsun Çınar'ım. İyi ki doğdun " notunu düştü.
İşte Caner Erkin'in o paylaşımı:
Caner Erkin oğlunun doğum gününü kutladı!
2016 Ocak'ta Asena Atalay'dan boşanan Caner Erkin evliliklerinden dünyaya gelen oğlu Çınar'ı ihmal etmiyor. Ocak 2017'de Şükran Ovalı ile dünyaevine giren Erkin ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. geçtiğimiz günlerde oğlu Çınar'ın doğum günün kutladı.Magazin - 26.04.2018 20:00
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