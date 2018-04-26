Caner Erkin oğlunun doğum gününü kutladı!

Magazin - 26.04.2018 20:00

Geçtiğimiz aylarda Caner Erkin eski eşi Asena Atalay ile oğlu Çınar için büyük bir mücadele vermeye devam ediyor. Atalay'ın " Çınar'ın babasının evinde odası bile yok " demesi üzerine ortalık iyice kızışmıştı. Ünlü futbolcu eski eşinin dediklerinin doğru olmadığını dile getirmişti.İkinci kez baba olmaya hazırlanan Caner Erkin, 7 yaşına basan oğlu Çınar'ın doğum günün kutladı. Beşiktaşlı futbolcu Instagram'dan da oğluyla olan fotoğraflarını paylaşarak, "Canım oğlum 7 oldu .. daha nice yıllara beraber.. huzurla, sağlıkla,dilediğin olsun Çınar'ım. İyi ki doğdun " notunu düştü.