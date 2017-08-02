Ünlü futbolcu Caner Erkin, İspanya kampının bitmesinin ardından önceki gün eşi Şükran Ovalı ile birlikte soluğu Bebek'te aldı. Erkin ve eşi, Bebek Kahve'de baş başa kahvaltı yaptı. Ünlü futbolcu eşinin elini bir an olsun bırakmadı. Erkin'in İspanya kampında bulunduğu sıralarda Ovalı da oyuncu arkadaşı Şebnem Bozoklu ile Atina'da tatildeydi. Ovalı'nın bronz hali dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: sabah.com.tr
Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile hasret giderdi
Önceki gün eşi Şükran Ovalı ile birlikte soluğu Bebek'te görüntülenen Caner Erkin, kamp döneminde ayrı kaldıkları eşi ile hasret giderdi.Magazin - 02 Ağustos 2017 21:00
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