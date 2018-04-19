Caner Cindoruk'a doğum günü sürprizi!

“Kadın” dizisinde Sarp karakterini canlandıran dizinin başrollerinden Caner Cindoruk’a sette doğum günü sürprizi yapıldı.

TV Dünyası - 19.04.2018 19:05
Caner Cindoruk'a doğum günü sürprizi!
FOX ekranlarında yayınlanan “Kadın” dizisinin başrollerinden Caner Cindoruk’a geçtiğimiz günlerde sette doğum günü sürprizi hazırlandı. Caner Cindoruk sete girdiği andan itibaren doğum günü kutlamasından köşe bucak kaçtığı halde, ekibin sahne arasında hazırladığı sürprizden kaçamadı. Doğum günü pastasını set ekibi ile birlikte kesen Cindoruk, bu projede olmaktan ve Kadın dizisi ekibiyle çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi.

İzleyicinin sabrı taşıyor!

İzleyicinin sabrı taşıyor!




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Bağlantılar: Caner Cindoruk, Kadın

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