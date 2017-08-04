"Canavar Gibi"nin çekimleri tamamlandı!

Yapımcılığını Empati Yapım’ın üstlendiği ve başrollerinde Şevket Çoruh ile Ayçin İnci’nin yer aldığı fantastik komedi filmi “Canavar Gibi” filminin çekimleri sona erdi.

Sinema - 04 Ağustos 2017 11:18

Yönetmen koltuğunda Özgür Bakar’ın oturduğu sezonun iddialı fantastik komedisi “Canavar Gibi” filminin çekimleri tamamlandı. Çekimleri 4 hafta süren ve büyük bir bölümü İstanbul’un Beykoz ilçesinde yapılan filmin seti, eğlenceli anlara sahne oldu.



ARKA SOKAKLARIN ‘MESUT KOMİSERİ” FRANKENSTEIN OLDU!

Filmde “Gürbüz” karakterini canlandıran başrol oyuncusu Şevket Çoruh, özel bir makyajla İngiliz yazar Mary Wollstonecraft Shelly’nin sinemaya uyarlanan unutulmaz eseri “Frankenstein”ın Türk versiyonu olan “Frankeştayn”a hayat verdi. Çoruh’un makyajını, plastik efekt&make-up artist Derya Ergün yaptı. Ayrıca ünlü oyuncuya “Frankeştayn” rolü için Londra’dan özel bir perukla, plastik makyaj ürünleri getirildi.



GÜLME GARANTİLİ

Senaryosunu Özgür Bakar, Suat Özkan ve Alper Kıvılcım’ın birlikte kaleme aldığı ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, sürpriz konuk oyuncularıyla da gülmekten kırıp geçirecek.



Ekim ayında vizyona girecek olan filmin oyuncu kadrosunda ise Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Sinan Bengier, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar, Haldun Boysan ve Nazlı Tosunoğlu yer alıyor.



Filmin Konusu:

İstanbul’un Balat ilçesinde cep telefonu satışı yapan Gürbüz (Şevket Çoruh), çevresinde üç kağıtçı ve dolandırıcı biri olarak tanınmaktadır. Bir gün Sarı Kenan (Hüseyin Elmalıpınar) isimli bir mafya babasıyla ters düşer ve bu durum canına mal olur. Hikâyemiz de bu olaydan sonra başlar…



Filmin künyesi:

Yapımcı : Empati Yapım

Yönetmen: Özgür Bakar

Senaryo : Suat Özkan, Özgür Bakar, Alper Kıvılcım

Türü : Komedi

Oyuncular : Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar, Nazlı Tosunoğlu, Sinan Bengier, Haldun Boysan.

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