Can Yaman'ın Çağatay Ulusoy tepkisi şoke etti!

Yaptığı açıklamalarda gündem olan Can Yaman'ın yine ortalığı karıştıracak bir açıklama yaptığı iddia edildi. Hürriyet yazarlarından Onur Baştürk, Can Yaman'ın 'Ben Çağatay Ulusoy’u beğeniyorum, iyi oyuncu' diyen kişiye, 'Şimdi tuvalete gidip kusacağım!' yanıtını verdiği anlattı. İşte yazının tamamı..."Fairmont Qasar’ın himayesindeki eski likör fabrikasının galeriye dönüştürülmüş halinde, yani Pilevneli Mecidiyeköy’deyiz.Galerinin hemen önüne dev bir çadır kurulmuş.Çadırda tam altı tane uzun masa var.Herkes Ahmet Güneştekin’in davetlisi.Davete ve tabii serginin ayrıntılarına sonra gireceğim.Önce benim oturduğum 9 numaralı uzun masada konuşulan o konuya gelelim.Yani Can Yaman konusuna...Meğer Can Yaman bundan bir buçuk ay önce aralarında sosyetik isimlerin de olduğu bir yemekteymiş.Bizim 9 numaralı masadan da o gece yemeğe katılanlar olmuş.Zaten her şeyi onlar anlattı.Herkesin tuhaf karşıladığı ilk hadise şu olmuş:Yaman kendisini pek tanımayan ya da dizisini izlemeyenlere instagramını açıp göstermiş, “İşte ben buyum, bunlar da yurtdışındaki hayranlarım” diye...İkinci hadise ise şu:Yemektekilerden biri, “Ben Çağatay Ulusoy’u beğeniyorum, iyi oyuncu” deyince Can Yaman, “Şimdi tuvalete gidip kusacağım!” diye yanıt vermiş...Bu lafın üstüne kendisinin Best Model yarışmalarından gelmediğini özellikle belirtmesi de o gece yemekte olanların hayli dikkatini çekmiş."