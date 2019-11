Can Yaman'dan Kıvanç Tatlıtuğ'u kızdıracak sözler!

Can Yaman çok kızdı! Takipçisini böyle ifşa etti!

Rol aldığı Dolunay dizisinin yayınlandığı ülkeleri gezen Can Yaman'ın son durağı İspanya olmuştu. Madrid'de yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan yakışıklı oyuncu havalimanından polis koruması eşliğinde ayrılabilmişti. Can Yaman'ın bu görüntüleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş ve oyuncunun karşılamaya gelen kişileri cast ajansı tarafından ayarladığı iddiaları gündeme gelmişti.Can Yaman önceki gün İstanbul'a döndü. Havalimanında Yaman'ı bu kez gazeteciler karşıladı. Onlarla ayak üstü sohbet eden oyuncu soruları yanıtladı. İddiaları yalanlayan Can Yaman'a muhabirler aynı tarihlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un da orada olduğunu hatırlatarak, Tatlıtuğ'un kendisi gibi karşılanmadığını söyledi. Bunun üzerine Can Yaman şu açıklamada bulundu:“Ne yapayım arkadaşlar, Kıvanç abinin dizileri İspanya’ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa öyle olur satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten. Benim dizilerim orada çok izleniyor.”