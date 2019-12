Fatih Altaylı'dan Can Yaman'a şok sözler: "Sen porno oyuncusu değilsin"

Can Yaman'ın açıklamaları başına dert açtı! İspanya'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla magazin gündemini sallayan Can Yaman, başını belaya soktu. Oyuncunun Şubat'ta çekimlerine başlanacak Mart'ta da ekranlara gelecek olan yeni dizisi yapımcı Faruk Turgut tarafından iptal edildi. Şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen Can Yaman’ın dizisinin ilk etapta bazı aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini söyleyen Turgut, oyuncunun talihsiz açıklamaları ve İspanya’daki tavrından dolayı projenin eylül ayına kadar iptal edildiğini belirtti. Yaman’ın yaptığı çıkışlar çok tepki çekince Faruk Turgut, 2. Sayfa isimli magazin programına “Can çizmeyi aştı. Yaptığı açıklamalar talihsizdi. Diziyi eylüle kadar rafa kaldırıyoruz” açıklamasında bulundu.