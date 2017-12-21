Can Yaman ve Bestemsu Özdemir ayrıldı!

Dün akşam Martıların Efendisi galasında Bestemsu Özdemir ayrılık açıklaması yaptı.

Magazin - 21.12.2017 16:30
Can Yaman ve Bestemsu Özdemir ayrıldı!
Uzun süredir oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan Bestemsu Özdemir, Martıların Efendisi galasına tek başına katıldı. Sevgilisi Can Yaman'ı soran muhabirlere ayrıldıklarını söyleyen oyuncu, ''Can Bey'i artık sormuyoruz, üzerine konuşacak bir şey yok. İki taraf da ne yaşandığını iyi biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık…'' ifadelerini kullandı.

Bestemsu Özdemir, Martıların Efendisi filminde yer almak istediğini belirterek "Bu filmde yer almayı çok istedim. Yapım şirketi TMC'ye gittim. Mehmet hocayı görüp 'Bana rol yok mu?' diye sordum. Fazla kadın castı yoktu bir daha ki sefere inşallah bu kadro ile oynamak isterdim'' dedi.
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