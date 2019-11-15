Can Yaman saçlarını satılığa mı çıkardı?

Can Yaman: "Erkek gibi konuşan kadınlardan kaçarım!"
"Seve seve bağışlarım"
Önceki gün görüntülenen Can Yaman'a magazin muhabirleri "Saçlarınızı bağışlamayı düşünüyor musunuz?" diye sordu. Bu konu hakkında düşündüğünü belirten Can Yaman, "Açık arttırma ile satışa çıkarıp gelirini bir hayır kurumuna bağışlayabiliriz ya da başka bir yolla da bağış yapılabilir. Bu konuda teklife açığım. Bir faydası olacaksa seve seve bağışlarım." dedi.
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