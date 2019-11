Can Yaman saçlarını satılığa mı çıkardı?

Can Yaman: "Erkek gibi konuşan kadınlardan kaçarım!"

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman son dönemin oldukça konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Uzun saçları, sakalı ve kaslarıyla kendine özgü bir tarza sahip olan oyuncu Ocak ayında bedelli olarak 21 gün askere gidecek. Vatani görev öncesinde de saçlarına ve sakallarına veda edecek.Önceki gün görüntülenen Can Yaman'a magazin muhabirleri "Saçlarınızı bağışlamayı düşünüyor musunuz?" diye sordu. Bu konu hakkında düşündüğünü belirten Can Yaman, "Açık arttırma ile satışa çıkarıp gelirini bir hayır kurumuna bağışlayabiliriz ya da başka bir yolla da bağış yapılabilir. Bu konuda teklife açığım. Bir faydası olacaksa seve seve bağışlarım." dedi.