'Erkenci Kuş' hızlı başladı!
Can Yaman: "Kendimi özgür bıraktım!"
Star TV’nin yeni dizisi ‘Erkenci Kuş’ta, 'Can Divit' karakterine hayat veren Can Yaman, rolü hakkında samimi yorumlarda bulundu.Magazin - 01.07.2018 10:12
Star TV'nin yaz sezonuna hızlı giriş yapan dizisi 'Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman, verdiği bir röportajda rolü hakkında samimi açıklamalar yaptı. Yaman, "Pitt’in oyunculuğunu örnek alıyorum. Onun ‘İhtiras Rüzgarları’nda canlandırdığı Tristan karakterini Can Divit’e yakın buldum. Styling anlamında da Depp’in tarzından esinlendik. Ama nihayetinde orijinal bir karakter yarattım. Aslında en çok yaptığım şey, en enerjik hallerimi tespit edip, davranışlarımı gözlemlemek ve onları süslemek oldu. Daha çok kendime döndüm yani... Bu karakterde, kendimi özgür bıraktığım bir noktadayım."
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