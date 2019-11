Can Yaman çok kızdı! Takipçisini böyle ifşa etti!

Can Yaman: Demet benim için çok özel, çok kıymetli

Can Yaman saçlarını satılığa mı çıkardı?

Yurt dışı gezilerinde gördüğü ilgiyle dikkat çeken Can Yaman'ın PR yaptığı yönünde iddialar giderek artarken oyuncu bu tarz görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Can Yaman, Madrid'de havalimanını polis koruması eşliğinde terk etmişti. Fakat sosyal medyada yayınlanan bir görüntü şoke etmiş ve Can Yaman'a sevgi gösterinde bulunan insanların PR şirketi tarafından tutulduğu ileri sürülmüştü.Yurt dışında sevildiğine, ülkesinde inanılmamasına sinirlenen yakışıklı oyuncu, bir takipçisinin attığı mesaja cevap verdi. Can Yaman, "Canım ülkemdeki birtakım insanların psikolojik durumu işte bu şekilde. Her gün böylelerine maruz kalıyoruz. Çok yazık..." notuyla kendine gelen hakaret dolu mesajı hikaye bölümünden yayınladı.