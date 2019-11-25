Can Yaman çok kızdı! Takipçisini böyle ifşa etti!

Ünü ülke sınırlarını aşan ve büyük bir hayran kitlesine sahip Can Yaman, sosyal medya üzerinden kendisine küfürlü mesaj yollayan takipçisini böyle ifşa etti. Yaman, bu durumu "Çok yazık" diye yorumladı.

25.11.2019 14:30 Magazin

Can Yaman çok kızdı! Takipçisini böyle ifşa etti! Yurt dışı gezilerinde gördüğü ilgiyle dikkat çeken Can Yaman'ın PR yaptığı yönünde iddialar giderek artarken oyuncu bu tarz görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Can Yaman, Madrid'de havalimanını polis koruması eşliğinde terk etmişti. Fakat sosyal medyada yayınlanan bir görüntü şoke etmiş ve Can Yaman'a sevgi gösterinde bulunan insanların PR şirketi tarafından tutulduğu ileri sürülmüştü.



Yurt dışında sevildiğine, ülkesinde inanılmamasına sinirlenen yakışıklı oyuncu, bir takipçisinin attığı mesaja cevap verdi. Can Yaman, "Canım ülkemdeki birtakım insanların psikolojik durumu işte bu şekilde. Her gün böylelerine maruz kalıyoruz. Çok yazık..." notuyla kendine gelen hakaret dolu mesajı hikaye bölümünden yayınladı.

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