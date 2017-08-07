Çağla'nın kanatları olay oldu!
Çağla Şıkel'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına Alişan'ın yazdığı yorum olay yarattı.Magazin - 07 Ağustos 2017 16:30
Çağla Şıkel, "Annem çekmiş. Güzel çekmiş de duruşumun saçmalığı kaç puan?" notuyla Instagram'dan bir paylaşımda bulundu. Güzel mankenin bu paylaşımının altına Alişan "Gudum görmeyeli kanatların almış başını gitmiş. İki çırpsan elini uçacaksın. Be ne ya" şeklinde yorum yaptı. Çağla Şıkel ise Alişan'a şu cevabı verdi: "Kıbrıs'a iniş yaptım ya açık kalmış." Bunun üzerine Alişan bombayı patlattı: "Allah iniş takımlarına zeval vermesin gudum."
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