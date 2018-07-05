Çağla Şıkel'in sörf denemesi

Magazin - 05.07.2018 10:42

Çağla Şıkel çocukları Kuzey ve Uzay'la Gündoğan'da tatile devam ediyor. Güzel yıldız önceki gün çocuklarıyla denize girerken objektiflere yansıdı. Sörf tahtası üzerinde onlarla oyunlar oynayan Şıkel düzgün fiziğiyle yine plajın gözdesi oldu.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: