Çağla Şıkel çocukları Kuzey ve Uzay'la Gündoğan'da tatile devam ediyor. Güzel yıldız önceki gün çocuklarıyla denize girerken objektiflere yansıdı. Sörf tahtası üzerinde onlarla oyunlar oynayan Şıkel düzgün fiziğiyle yine plajın gözdesi oldu.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Çağla Şıkel'in sörf denemesi
Çağla Şıkel, Bodrum tatiline çocukları Kuzey ve Uzay’la devam ediyor.Magazin - 05.07.2018 10:42
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