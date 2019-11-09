Çağla Şıkel'in sağlık durumuyla ilgili önemli gelişme!

Çağla Şıkel, tüm vücudunu kaplayan bir enfeksiyon sebebiyle hastanede tedavi görüyordu. Güzel modelden sevindiren haber geldi!Hastalığını çocuklarından bile gizleyen Şıkel, yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi görüyordu. Çağla Şıkel’in hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. Güzel model doktor kontrolü altında evinde tedavisine devam edecek.SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETMİŞTİŞıkel, "Merak eden, arayan, mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Enfeksiyon rahatsızlığından dolayı hastanede 5. günümdeyim. Çok şükür şu an iyiyim ve daha da iyi olacağım. Herkese sevgiler..." diyerek sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamasını yapmıştı.