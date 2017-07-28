Çağla Şıkel'in ayrılığı kısa sürdü!

Çocukları Uzay ve Kuzey’i babaları Emre Altuğ’a bırakıp arkadaşlarıyla Mikonos’a tatile giden Çağla Şıkel'in çocuklarıyla ayrılığı kısa sürdü.

Magazin - 29 Temmuz 2017 08:00
Çağla Şıkel'in ayrılığı kısa sürdü!
Çağla Şıkel, çocukları Uzay ve Kuzey’i babaları Emre Altuğ’a bırakıp arkadaşlarıyla Mikonos’a gitmişti.

Şıkel, çocukların hasretine dayanamayıp geri döndü. “Bizim çocuklar çok hareketli, beni çok yoruyor” diyerek Uzay ve Kuzey'i Çeşme'de babalarına bırakan Şıkel, iki günlük Mikonos tatilinde çocuklarının hasretine dayanamadı. Şıkel, iki oğlunu babaları Emre Altuğ'dan alıp Bodrum'a döndü.

SUMO GÜREŞİ YAPTI
Çocuklarla plajda şişme sumo güreşçisi kostümü giyen Şıkel, sahilde eğlenceli anlar yaşadı. Gün boyu Uzay ve Kuzey'le denize girip oyunlar oynayan modelin eğlenceli anları objektifimize yansıdı.

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Kaynak: sozcu.com.tr
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