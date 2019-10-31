Çağla Şıkel'den oğluna anlamlı yaş günü mesajı!

Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey, bugün 9 yaşına girdi. Çağla Şıkel, oğlunun doğum günü sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı bir yazıyla kutladı. İşte o yazı..."Hayallerinden de güzel bir hayatın olsun Kuzey'im. Doğumunla bana hayatımdaki en güzel duyguları yaşattın ve yaşatmaya da devam ediyorsun. İyi ki doğmuşsun, iyi ki senin annen olmuşum. Yaşadığım sürece istediğinde arkadaşın istediğinde anne kucağın olurum... Annen seni tarif edemeyeceği duygularla seviyor Kuzey. Bil bunu! Hayatını yaşa ve arkana bakmadan yürü, ben zaten hep orada olacağım..."Şıkel'in bu sözcükleri beğeni topladı.