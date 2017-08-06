Çağla Şıkel tatilini uzattı!

Magazin - 06 Ağustos 2017 15:30

Manken Çağla Şıkel (38), Ocak 2015’te boşandığı Emre Altuğ’dan olan çocukları Kuzey ve Uzay ile Bodrum’da tatile devam ediyor. Oğulları Kuzey ve Uzay’ın Bodrum’u çok sevdiğini söyleyen Çağla Şıkel “Önümüzdeki hafta Emre de gelecek. Yaz sonuna kadar buradayız” dedi.Kaynak: Pazar Postası