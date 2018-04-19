Çağla Şıkel ne zaman jübile yapacak?

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey Altuğ ile beraber Akmerkez'de objektiflere takıldı. Ünlü manken, "Mesleğimde jübile yapmam" açıklamasında bulundu.

Magazin - 19.04.2018 17:15
Çağla Şıkel ne zaman jübile yapacak?
Spor çıkışı oğlu Kuzey'i okuldan alarak alışverişe çıkan Çağla Şıkel'e, "60 yaşına da gelsem yine podyumda modellik yaparım" sözü hatırlatıldı.


39 yaşındaki ünlü manken, "Ben onu 'mesleğimde jübile yapmam' anlamında söylemiştim. Çünkü bir gün gelir tekrar dönme durumum olursa insanların olumsuz eleştiri yapmalarını istemem. O yüzden de 'jübile yapmayacağım' dedim. Cengiz Abazoğlu, Atıl Kutoğlu, Hakan Yıldırım, Tuvana Büyükçınar, Özgür Masur gibi modacılar beni 60 yaşıma geldiğimde de podyuma çıkarmak isterlerse büyük bir zevkle çıkarım" şeklinde açıkladı.

Çağla Şıkel'in gözyaşları!

Çağla Şıkel'in gözyaşları!
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