Çağla Şıkel ne zaman jübile yapacak?

Magazin - 19.04.2018 17:15

Çağla Şıkel'in gözyaşları!

Spor çıkışı oğlu Kuzey'i okuldan alarak alışverişe çıkan Çağla Şıkel'e, "60 yaşına da gelsem yine podyumda modellik yaparım" sözü hatırlatıldı.39 yaşındaki ünlü manken, "Ben onu 'mesleğimde jübile yapmam' anlamında söylemiştim. Çünkü bir gün gelir tekrar dönme durumum olursa insanların olumsuz eleştiri yapmalarını istemem. O yüzden de 'jübile yapmayacağım' dedim. Cengiz Abazoğlu, Atıl Kutoğlu, Hakan Yıldırım, Tuvana Büyükçınar, Özgür Masur gibi modacılar beni 60 yaşıma geldiğimde de podyuma çıkarmak isterlerse büyük bir zevkle çıkarım" şeklinde açıkladı.