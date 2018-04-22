Çağatay Ulusoy'un kaprisi bıktırdı!

Duygu Sarışın'a Çağatay Ulusoy sorulunca...
Dünyaca ünlü oyuncular sosyal medyaya bol bol fotoğraf yüklerken Çağatay Ulusoy'un paylaşım yapmaması tatsızlık çıkardı.
Büyük bir izleyici kitlesine sahip İspanyol yapımı 'La Casa De Papel'in başrolündeki Alvaro Morte bile Çağatay Ulusoy ile poz verip bu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
Çağatay Ulusoy dünya yıldızlarıyla bir araya geldi!
Çağatay Ulusoy'un menajerinin de Türk gazetecilerin röportaj taleplerini olumsuz yanıtlaması Roma'da iyice soğuk rüzgarlar estirdi.
(Çağatay Ulusoy, N. İpek Gökdel'in 'Karakalem' adlı romanından uyarlanan 'The Protector'da 'Hakan'ı canlandırıyor.) (Kaynak: posta.com.tr)
Çağatay Ulusoy'un kapısında yatmış!