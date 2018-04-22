Çağatay Ulusoy'un kaprisi bıktırdı!

Netflix, yeni dizilerini İtalya-Roma'da tanıttı. Kanalın ilk Türk dizisi 'Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un kaprisleri 2 günlük etkinliğe damgasını vurdu.

Dedikodu - 22.04.2018 13:25
Çağatay Ulusoy'un kaprisi bıktırdı!
Pazar Postası'nın haberine göre, Uluslararası dijital TV platformu Netflix, yeni dizileri geçen çarşamba ve perşembe İtalya-Roma'da tanıttı. Kanalın ilk Türk dizisi 'The Protector'da (Muhafız) başrol oynayan Çağatay Ulusoy'un kaprisleri 2 günlük etkinliğe damgasını vurdu.

Duygu Sarışın'a Çağatay Ulusoy sorulunca...

Duygu Sarışın'a Çağatay Ulusoy sorulunca...



Dünyaca ünlü oyuncular sosyal medyaya bol bol fotoğraf yüklerken Çağatay Ulusoy'un paylaşım yapmaması tatsızlık çıkardı.

Büyük bir izleyici kitlesine sahip İspanyol yapımı 'La Casa De Papel'in başrolündeki Alvaro Morte bile Çağatay Ulusoy ile poz verip bu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Çağatay Ulusoy dünya yıldızlarıyla bir araya geldi!

Çağatay Ulusoy dünya yıldızlarıyla bir araya geldi!



Çağatay Ulusoy'un menajerinin de Türk gazetecilerin röportaj taleplerini olumsuz yanıtlaması Roma'da iyice soğuk rüzgarlar estirdi.

(Çağatay Ulusoy, N. İpek Gökdel'in 'Karakalem' adlı romanından uyarlanan 'The Protector'da 'Hakan'ı canlandırıyor.) (Kaynak: posta.com.tr)

Çağatay Ulusoy'un kapısında yatmış!

Çağatay Ulusoy'un kapısında yatmış!
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Bağlantılar: Çağatay Ulusoy

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