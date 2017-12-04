Çağatay Ulusoy'a VIP davet!

Magazin - 05.12.2017 07:00

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, ABD'ye çabuk uyum sağladı.4 aydır Los Angeles'ta bulunan Ulusoy, oyuncu koçu Lori Lively sayesinde Hollywood'un kapısını araladı. Dünyaca ünlü oyuncu Blake Lively'nin ablasından ileri oyunculuk dersleri alan Ulusoy, pek çok yönetmen ve yapımcıyla tanışmakla kalmadı; birçok oyuncuyla da dost oldu. Katıldığı davetlerde ABD'li oyuncularla Hollywood hakkında uzun uzun sohbet eden Ulusoy, dünyaca ünlü yıldızlarla samimiyeti bir hayli ilerletti. Öyle ki yakışıklı oyuncu, 2018'i Blake Lively ile kendi gibi oyuncu eşi Ryan Reynolds'un New York'taki lüks malikanesinde karşılayacak.BU İLK VIP DAVET DEĞİLBedford kasabasındaki 2 milyon dolarlık (yaklaşık 8 milyon TL) malikanede yeni yıl partisi verecek olan ünlü çift, Hollywood yıldızlarının yanı sıra Çağatay Ulusoy'u da evlerine davet etti. İkilinin davetini kabul eden Ulusoy, yıldız yağmurunun yaşanacağı partideki tek Türk olacak. Geçtiğimiz yıl da moda devi Dolce & Gabbana'nın Los Angeles'taki pijama partisine katılan ünlü oyuncunun 2017'yi Hollywood starlarıyla bir arada uğurlayacak olması ise "Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş. Bu yıl Çağatay'ı Hollywood'da göreceğiz" dedirtti.Kaynak: takvim.vom.tr