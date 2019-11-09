Çağatay Ulusoy yeni sinema filmi için keşifte!

Çağatay Ulusoy, yönetmenliğe atılacağını açıklamıştı. Yakışıklı oyuncu filmi için Kırklareli'nde keşfe çıktı.Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy, yönetmenliğini ve başrolünü üstleneceği film için Kırklareli'nde gezindi, film çekimi için mekan arayışındaydı. Çağatay Ulusoy ve ekibi Alpullu beldesindeki çeşitli mekanları gezdi, bu gezintiye Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan eşlik etti.