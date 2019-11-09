Çağatay Ulusoy yeni sinema filmi için keşifte!

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni sinema filmi için Kırklareli'nde keşfe çıktı.

09.11.2019 14:07 Magazin

Çağatay Ulusoy yeni sinema filmi için keşifte! Çağatay Ulusoy, yönetmenliğe atılacağını açıklamıştı. Yakışıklı oyuncu filmi için Kırklareli'nde keşfe çıktı.

KIRKLARELİ GEZİNTİSİ
Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy, yönetmenliğini ve başrolünü üstleneceği film için Kırklareli'nde gezindi, film çekimi için mekan arayışındaydı. Çağatay Ulusoy ve ekibi Alpullu beldesindeki çeşitli mekanları gezdi, bu gezintiye Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan eşlik etti.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: