Çağatay Ulusoy ticarete atıldı! Amerika'da...

Çağatay Ulusoy'un yeni partneri belli oldu!
Yakışıklı oyuncu, işin başına da kardeşi Atalay Ulusoy'la bir arkadaşını geçirdi. Firma, Rize'de yetiştirilen Karadeniz çayını ABD'de şişeleyip satmaya başladı. Şişesi 36 dolardan (207 lira) satılan organik Karadeniz çayı, Amerikalılar'dan kısa sürede büyük ilgi gördü.
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TEACARETE ATILDI
Türk çayını ABD'de satmaya başlayan Ulusoy, bu sayede ticarete adım attı. Ulusoy, Türk çayının ardından Türk kahvesi ve lokumu da ABD'de satmayı planlıyor.. (Kaynak: ahaber.com.tr)
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