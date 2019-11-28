Çağatay Ulusoy ticarete atıldı! Amerika'da...

Oyunculuktaki başarısını ticarete taşımak için geçtiğimiz aylarda kolları sıvayan Çağatay Ulusoy, kardeşi ile ortak olup Türk çayını ABD’de pazarlamaya başladı. Ünlü oyuncu, Rize’de yetiştirilen Karadeniz çayı ile ticarete atıldı.

28.11.2019 13:09 Magazin

Çağatay Ulusoy ticarete atıldı! Amerika'da... Oyunculuktaki başarısını ticarete taşımak için geçtiğimiz aylarda kolları sıvayan Çağatay Ulusoy, ilk atılımını Türk çayıyla yaptı. Ulusoy, sık sık gittiği Amerika'nın Los Angeles eyaletinde 'Teakina' adında bir soğuk çay firması kurdu.

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Yakışıklı oyuncu, işin başına da kardeşi Atalay Ulusoy'la bir arkadaşını geçirdi. Firma, Rize'de yetiştirilen Karadeniz çayını ABD'de şişeleyip satmaya başladı. Şişesi 36 dolardan (207 lira) satılan organik Karadeniz çayı, Amerikalılar'dan kısa sürede büyük ilgi gördü.


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TEACARETE ATILDI

Türk çayını ABD'de satmaya başlayan Ulusoy, bu sayede ticarete adım attı. Ulusoy, Türk çayının ardından Türk kahvesi ve lokumu da ABD'de satmayı planlıyor.. (Kaynak: ahaber.com.tr)

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