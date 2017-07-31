Büyüyen benlere dikkat!

Benleriniz mi var? Aman dikkat! Bazı benler zararsız olsa da, bazıları Malin Melanon denilen kansere dönüşebiliyor. DoktorTakvimi.com doktorlarından Yrd. Doç. Dr. Sibel Duysak, benlerin şeklinde değişiklik veya sayılarında artış olması durumunda mutlaka bir hekime başvurulması gerektiği konusunda uyarıyor.

Güzellik - 31 Temmuz 2017 11:01

Melanosit adı verilen ve deriye rengini veren hücrelerin gruplaşması ile oluşan benler, doğuştan olabileceği gibi zaman içerisinde de ortaya çıkabiliyor. DoktorTakvimi.com doktorlarından Yrd. Doç. Dr. Sibel Duysak, bazı benlerin iyi huylu ve zararsız olabileceğini, bazılarının ise zaman içerisinde büyüyüp renk ve şekil değiştirerek Malin Melanom denilen, derinin en kötü seyirli kanserine dönüşebileceğini söylüyor.



Sık gözlenmeleri ve kansere çevirme potansiyelleri nedeniyle benlerin önemsenmesi gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Sibel Duysak, hangi durumlarda uzman yardımı alınması gerektiğini açıklıyor.



Nelere dikkat etmeli?

Sınırları düzensiz, çapları 5-6 mm üzerinde asimetrik görünümde olabilen benlere “displastik benler” deniyor. Sıradan benlerden farklı görünüme sahip olan “displastik” benler, malinite yani kanser potansiyeli taşıyor. Var olan bir displastik benden Melanom gelişimi olasılığı nadir görülüyor. Dikkat edilmesi gereken nokta, displastik benin de diğer sıradan benler gibi erişkin dönemde aynı kalması ve değişim göstermemesi. Değişim olduğunda, Melanom gelişimi de söz konusu olabiliyor. Bu tarz benlere sahip kişilerin normal deri üzerinde gelişebilecek melanom riskleri, displastik beni olmayan kişilere göre daha yüksek oluyor.



Et beni olarak nitelendirilen; çoğunlukla deri renginde, deri yüzeyinden kabarık küçük saplı görünümde olan benlerin zararsız olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Sibel Duysak, kişilere estetik kaygı ve herhangi bir rahatsızlık vermediği sürece tedavi edilmelerine gerek olmadığını söylüyor.



Yrd. Doç. Dr. Sibel Duysak, ben hangi çeşitte olursa olsun dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor;

Benlerinizde birdenbire sayıca artış varsa,

Mevcut benlerde renk ve boyut değişimi gelişti ise,

Benler üzerinde kaşınma, ağrı, kanama ve yara oluşumu var ise,

Mutlaka uzman hekime başvurulup benlerin inceletilmesi gerekiyor.

Ayrıca, 50 yaş üzeri herkesin melanom için bir kez deri muayenesi olması gerekiyor. Displastik veya konjenital beni olanların, çok sayıda (50 ve üzeri) beni olanların, ailesinde melanom olanların ve daha önce melanom veya diğer türde cilt kanseri geçirmiş olanların da yılda en az iki kez deri muayenesi olması gerekiyor. 35 yaştan sonra yeni ben oluştuysa veya eski bir bende değişiklik olursa da doktora başvurmakta yarar var.



Güneşten mutlaka korunun!

Benlerin çok iyi takip edilmesi ve mutlaka güneşten korunması gerekiyor. Ancak korunmanın yalnızca tatilde denize girerken değil, günlük hayatta da devam etmesi büyük önem taşıyor. Yrd. Doç. Dr. Sibel Duysak, güneşten koruyucu kremin her sabah yüz, boyun kollara, ellere ve açıkta kalan vücut alanlarına sürülüp bu işlemin 3-4 saatte bir tekrar edilmesini öneriyor.

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