Büyük sır ortaya çıktı!

TV Dünyası - 03.05.2018 11:02

Nefes, Yiğit’ten sonra dünyaya gelen kızının erken doğum nedeniyle öldüğü sanıyordu ama bu bölümde yaşadığı öğrenildi.Vedat’ın Tahir’e gemide esir haldeyken ne söyleyip de kurtulduğu büyük merak konusu olmuştu.Dün akşamki bölümde nikah masasına oturan Tahir ve Nefes arasında geçen konuşmadan sonra Nefes’in kızının yaşadığı ve Vedat’ın bunu Tahir’e söylediği ortaya çıktı.İlginç gelişmelerin yaşandığı dizide Nefes, evlendikleri gece Tahir’e, bir doğum daha yaptığını ve kızının erken doğumda öldüğünü söyledi. Oysa o doğumda öldü sandığı kızını hastaneye götüren Vedat, kızının yaşadığını Nefes’ten saklamıştı.İşte Vedat’ın Tahir’e yaptığı o itiraf anı: