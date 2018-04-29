Büyük maçın hakemi belli oldu!

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İspanya'da oynanacak olan Real Madrid-Bayern Münih maçını yönetecek.

Spor - 29.04.2018 12:52
Büyük maçın hakemi belli oldu!
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da görev alacak.

5. YARI FİNALİNE ÇIKACAK

Tecrübeli hakem, 5. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yönetecek. Çakır, bu mücadeleyle birlikte Devler Ligi'nde son 4 sezonda 1'i final olmak üzere 4 yarı final yönetmiş olacak.
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